Двое мужчин погибли в Омске при обрушении стены нежилого дома

НОВОСИБИРСК, 4 фев – РИА Новости. Двое мужчин из социального реабилитационного центра в воскресенье погибли в Омске при обрушении стены в нежилом доме, сообщила РИА Новости представитель Следственного управления СК РФ по региону Лариса Болдинова.

"В двухэтажном аварийном, уже расселенном доме обвалилась стена на двух мужчин 1966 и 1971 годов рождения. Мужчины не должны были там находиться – они постояльцы расположенного по соседству социального реабилитационного центра для алкоголезависимых, бездомных. По факту их гибели проводится проверка. Возможно, они разбирали стену", — сказала собеседник агентства. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В свою очередь, мэрия Омска сообщает, что аварийный дом по адресу улица Нейбута, 96 был расселен в прошлом году. Для организации его сноса заключен договор между городским управлениям дорожного хозяйства и благоустройства и частной организацией — ИП Жеребцовым. Фирма должна была обеспечить охрану строения и безопасность.

По предварительной информации, подрядчик работ по разбору аварийного дома в воскресенье не производил, добавили в горадминистрации.