В Москве из-за непогоды упали более двух тысяч деревьев

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Свыше 2 тысяч деревьев повалено в Москве из-за непогоды, все службы работают в максимально усиленном режиме, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Ранее сообщалось, что в столице из-за разгула стихии упали 370 деревьев.

"По оперативным данным, количество поваленных снегом и льдом деревьев перевалило за две тысячи. Пострадавших москвичей, к счастью, не добавилось. Все службы работают в максимально усиленном режиме", — написал Собянин в Twitter в воскресенье.

Сильнейший снегопад и ледяной дождь обрушились на московский регион в выходные 3-4 февраля. По данным синоптиков, такие снегопады бывают раз в сто лет. При этом, по информации властей, в результате разгула стихии один человек погиб, есть пострадавшие. Коммунальщики за прошедшие сутки вывезли с улиц столицы около 800 тысяч кубометров снега.