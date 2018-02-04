На севере Москвы дерево под тяжестью снега упало на три машины

15:2904.02.2018
(обновлено: 15:38 04.02.2018)
48300
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Сразу три легковых автомобиля повреждены упавшим под тяжестью снега деревом на севере Москвы, сообщил в воскресенье РИА Новости источник в экстренных службах столицы.
"Упавшим деревом по адресу: 3-ий Нижнелихоборский проезд, 13 повреждены три припаркованных автомобиля", — сказал собеседник агентства.
По его словам, на месте происшествия сейчас работают сотрудники коммунальных служб.
Снегопад, пришедший в регионы Центральной России в ночь на воскресенье, оставил без электроэнергии ряд населенных пунктов, перевел на усиленный режим работы дорожные службы и отменил часть авиарейсов.
Накануне региональные управления МЧС предупредили о мокром снеге с дождем, усилении ветра и гололедице в ряде областей Центральной России из-за прохождения циклона.
В Москве пик снегопада пришелся на воскресенье. Метеорологи также обещают похолодание. Вечером москвичей ждет мороз до минус 10 градусов.
Более 15 тысяч единиц техники работает на улицах Москвы в условиях снегопада, также на очистке тротуаров и дворов работает около 70 тысяч человек.
Схему уборки пришлось изменить, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Вместо трех прометаний коммунальщики делают шесть.
Каждые четыре часа проходит колонна с прометанием и обработкой дорог реагентами. Коммунальщики применяют противогололедные материалы в виде гравийной крошки, для того, чтобы не допустить скольжения.
В Москве от разгула стихии пострадали пять человек. Причиной травм становятся оборванные провода и деревья, которые падают под тяжестью снега и льда.
В Москве из-за снегопада упало 370 деревьев. Были повреждены машины москвичей.
Из-за неблагоприятных погодных условий число авиарейсов, задержанных в московских аэропортах, превысило сотню. Еще несколько десятков были отменены.
Власти столицы разослали СМС-сообщения всем пользователям телефонной сети с рекомендацией соблюдать меры предосторожности в условиях снегопада.