Часть Рузского округа Подмосковья осталась без света из-за снегопада

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Часть Рузского округа Подмосковья осталась без электричества из-за снегопада, сообщила пресс-служба администрации округа со ссылкой на главу округа.

"Из-за обильного снегопада произошло отключение электроэнергии в Тучково на Мосеевских и Картинских улицах, в деревнях Белобородово, Ладыгино, Хрущево, Митинка, Агафоново, Лобково, Старониколаево, Кантемирово. Сейчас все силы брошены на восстановление электроэнергии в Тучково, где произошла серьёзная авария. В других населённых пунктах электроэнергию восстановят в течение дня", — сообщил глава округа Максим Тарханов на своей странице в Instagram.

На уборку округа от снега направлена вся техника, имеющаяся в распоряжении Рузского городского округа. С субботы продолжает работать оперативный штаб по уборке дорог.