В Махачкале арестовали главного архитектора города

МАХАЧКАЛА, 3 фев — РИА Новости. Советский районный суд Махачкалы арестовал главного архитектора города Магомеда-Расула Гитинова на 10 суток, сообщил РИА Новости представитель суда.

"Гитинов арестован на 10 суток. В случае, если ему будет предъявлено обвинение, то срок ареста автоматически продлится на два месяца", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что адвокаты уже заявили, что они обжалуют решение суда.

По данным следствия, в феврале 2015 года Гитинов, выходя за пределы своих полномочий, составил градостроительный план земельного участка площадью 600 квадратных метров, на котором должны были построить 12-этажный жилой дом. В зону застройки частично попал земельный участок, принадлежащий жителю Махачкалы. В феврале 2017 года по его иску было принято решение о сносе фундамента многоквартирного жилого дома, чем был причинен ущерб администрации города на сумму около 4 миллионов рублей.