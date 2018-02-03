МЧС назвало причину блэкаута в Петербурге

С-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев — РИА Новости. Короткое замыкание на Первомайской ТЭЦ, находящейся в ведении ПАО "ТГК-1", стало причиной веерного отключения электричества в Петербурге, сообщает в субботу утром ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

8 утра сегодня в Питере

Свет вырубили в нескольких районах pic.twitter.com/wKPwgK120p — leo forty-four (@_daria_leo_) 3 февраля 2018 г.

Ранее представитель ПАО "Ленэнерго" сообщил РИА Новости, что массовое отключение света в субботу затронуло три района Петербурга — Василеостровский, Кировский и Адмиралтейский.

У нас свет на всем проспекте вырубился.

Это как-то… Интересно даже. pic.twitter.com/SGoY6Zvi4Z — Либра Мишель (@IwannaWings) 3 февраля 2018 г.

"Третьего февраля… поступила информация, что по адресу Санкт-Петербург, Кировский район, Корабельная улица, ТЭЦ-14 (Первомайская ТЭЦ) произошло короткое замыкание на территории ТЭЦ на распределительном устройстве 110 кВт с последующим отключением генераторов на ТЭЦ-7 "Василеостровская" и ТЭЦ-15 "Автовская". В результате происшествия в Кировском, Адмиралтейском, Московском, Василеостровском районах произошло веерное отключение абонентов", — говорится в сообщении.

МЧС не уточняет количество жилых домов, попавших в зону отключения электроснабжения. По данным спасателей, сейчас аварийные бригады находятся на месте технологического нарушения, объем работ и сроки устранения дефекта уточняются. Производится переподключение абонентов.