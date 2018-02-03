Во Владивостоке судно из КНДР подало сигнал SOS

ВЛАДИВОСТОК, 3 фев — РИА Новости, Светлана Задёра. Теплоход Man Gyong Bong, который доставляет грузы в северокорейский Раджин, из-за отсутствия топлива подал сигнал SOS в водах Владивостока, рассказал РИА Новости директор компании-перевозчика "ИнвестСтройТрест", представитель северокорейской компании-фрахтователя Man Gyong Bong "РосКор" Владимир Баранов.

"Судно находится в водах уже три дня, ему не дают пришвартоваться. Полтора суток оно обесточено. Сегодня в 09:35 (02:35 по мск) капитан дал сигнал SOS. На теплоходе находится 30 человек экипажа", — пояснил ситуацию Баранов.

По словам директора компании-перевозчика "ИнвестСтройТрест", капитан сутками ранее отправил аварийную радиограмму, но реакции на нее не было.

"К судну уже отправились пограничники, но сейчас они не не могут подойти из-за льда", — сказал Баранов.

Он уточнил, что теплоход стоит в районе бухты Тихая города Владивостока. Он возит в КНДР муку, соевое масло, рис, пшеницу.

Комментарием пограничников РИА Новости на данный момент не располагает.

Ранее перевозчик уже доставлял в КНДР гуманитарные грузы, в основном это были мука и рис. "ИнвестСтройТрест" занимался перевозкой пассажиров на маршруте Владивосток — Раджин. В августе запущенные в мае паромные рейсы между КНДР и Владивостоком были приостановлены. В середине октября морское грузовое сообщение между портами на теплоходе компании возобновилось.