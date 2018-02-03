Во Владивостоке судно из КНДР подало сигнал SOS

ВЛАДИВОСТОК, 3 фев — РИА Новости, Светлана Задёра. Теплоход Man Gyong Bong, который доставляет грузы в северокорейский Раджин, из-за отсутствия топлива подал сигнал SOS в водах Владивостока, рассказал РИА Новости директор компании-перевозчика "ИнвестСтройТрест", представитель северокорейской компании-фрахтователя Man Gyong Bong "РосКор" Владимир Баранов.
По словам директора компании-перевозчика "ИнвестСтройТрест", капитан сутками ранее отправил аварийную радиограмму, но реакции на нее не было.
"К судну уже отправились пограничники, но сейчас они не не могут подойти из-за льда", — сказал Баранов.
Он уточнил, что теплоход стоит в районе бухты Тихая города Владивостока. Он возит в КНДР муку, соевое масло, рис, пшеницу.
Комментарием пограничников РИА Новости на данный момент не располагает.
Ранее перевозчик уже доставлял в КНДР гуманитарные грузы, в основном это были мука и рис. "ИнвестСтройТрест" занимался перевозкой пассажиров на маршруте Владивосток — Раджин. В августе запущенные в мае паромные рейсы между КНДР и Владивостоком были приостановлены. В середине октября морское грузовое сообщение между портами на теплоходе компании возобновилось.