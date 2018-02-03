В Красноярске объявили режим "черного неба"

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Синоптики предупредили жителей Красноярска об ухудшении метеоусловий и ввели режим "черного неба" до вечера понедельника, сообщается на сайте Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"С 19 часов 2 февраля 2018 года до 19 часов 5 февраля 2018 года на территории Красноярска сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности", — говорится в сообщении.

В течение 2017 года режим "черного неба" вводился несколько раз.