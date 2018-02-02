В полиции подтвердили информацию о стрельбе на рынке в Москве

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Двое неизвестных ранили мужчину на рынке на Монтажной улице на востоке Москвы, предположительно, из травматического пистолета и скрылись, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

"Между гражданином и двумя неизвестными произошел конфликт, в ходе которого мужчина получил ранение в ногу, предположительно, из травматического оружия", — сказал собеседник агентства.

По его словам, неизвестные после того, как ранили мужчину, скрылись.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, решается вопрос о госпитализации пострадавшего. Принимаются меры к задержанию сбежавших.