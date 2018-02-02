Под Пермью проверят больницу, где документы были вместо туалетной бумаги

ПЕРМЬ, 2 фев — РИА Новости. Министерство здравоохранения Пермского края готовится к проверке районной больницы в селе Кочево, где, по словам уполномоченного по правам человека в регионе Павла Микова, вместо туалетной бумаги использовались медицинские документы с данными пациентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.

Нарушения были выявлены во время посещения медучреждения Миковым, с рабочей поездкой в Кочевском районе он побывал в среду. Об итогах визита омбудсмен рассказал на своей странице в социальной сети Instagram.

По словам Микова, в туалете общего пользования для пациентов вместо туалетной бумаги лежала пачка медицинских документов, содержащих персональные данные пациентов.

"По данному факту будет проведена проверка. Она позволит выявить виновных лиц и привлечь их к ответственности", — прокомментировали ситуацию в краевом минздраве.

Миков отметил, что он взял ситуацию на контроль. В феврале омбудсмен планирует повторно выехать в Кочево.