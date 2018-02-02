В Подмосковье на трассе перевернулась автоцистерна с углекислотой

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Пробка длиной порядка четырех километров образовалась на федеральной трассе М-4 "Дон" в Московской области после опрокидывания автоцистерны MAN с углекислотой, перекрыта одна полоса движения, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"На 84-м километре трассы в городском округе Ступино перевернулась автоцистерна с углекислотой. Небольшую утечку смывают водой, одна полоса перекрыта", — сказал собеседник агентства, добавив, что, по предварительным данным, пострадавших нет.

Как уточнил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ, сообщение о ДТП в районе СНТ "Астра" поступило в оперативную смену в 14.25. Произошло опрокидывание автоцистерны MAN на бок, движение на трассе затруднено. В 15.25 на место ЧП прибыл эвакуатор, проводятся работы по уборке автоцистерны на обочину. К ликвидации последствий происшествия привлечены пять единиц техники, всего 15 человек.

В ГИБДД по Московской области РИА Новости подтвердили сообщение о перевернувшейся цистерне, уточнив, что утечки содержимого не произошло.

"ДТП произошло в 14.10 на 84-м километре в сторону Москвы на трассе "Дон", утечки содержимого нет", — сказал собеседник агентства.