В Подмосковье на трассе перевернулась автоцистерна с углекислотой

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Пробка длиной порядка четырех километров образовалась на федеральной трассе М-4 "Дон" в Московской области после опрокидывания автоцистерны MAN с углекислотой, перекрыта одна полоса движения, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
"На 84-м километре трассы в городском округе Ступино перевернулась автоцистерна с углекислотой. Небольшую утечку смывают водой, одна полоса перекрыта", — сказал собеседник агентства, добавив, что, по предварительным данным, пострадавших нет.
Как уточнил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ, сообщение о ДТП в районе СНТ "Астра" поступило в оперативную смену в 14.25. Произошло опрокидывание автоцистерны MAN на бок, движение на трассе затруднено. В 15.25 на место ЧП прибыл эвакуатор, проводятся работы по уборке автоцистерны на обочину. К ликвидации последствий происшествия привлечены пять единиц техники, всего 15 человек.
В ГИБДД по Московской области РИА Новости подтвердили сообщение о перевернувшейся цистерне, уточнив, что утечки содержимого не произошло.
"ДТП произошло в 14.10 на 84-м километре в сторону Москвы на трассе "Дон", утечки содержимого нет", — сказал собеседник агентства.
Традиционно городом с самыми большими пробками считается экономический центр Бразилии Сан-Паулу. По совместительству это самая населенная агломерация Южного полушария, в которой живет порядка 20 миллионов человек. Именно в Сан-Паулу в июне 2009 года была зафиксирована самая длинная пробка в мире – 293 километра! Чтобы отметить праздник Тела Христова из города пытались выехать почти 3 миллиона человек. Встала 1/3 всех городских и пригородных магистралей. Рекорд этой мегапробки не побит до сих пор и стал причиной того, что в Сампе, как город называют местные, теперь и самое большое количество вертолетов-такси на душу населения – почти 500 машин совершают 75 тысяч вылетов в год. Воздушные пробки там пока не зафиксированы.
Самая длительная пробка, продолжавшаяся две недели, образовалась в августе 2010 года на трассе G110 Пекин – Тибет. Причиной первых заторов стали дорожные работы. Потом к ним добавились фуры с углем, следовавшие из Внутренней Монголии. Затем случилось несколько ДТП, и вот уже миллионы китайцев стоят в 260-километровой пробке от пригородов Пекина до города Цзинин. Скорость движения в потоке составляла до 1 километра в день. Пробка привела к взрыву экономической активности среди местных жителей, которые начали продавать водителям воду, еду и сигареты по завышенным ценам. После нескольких случаев ограбления в пробку внедрили 400 полицейских для наведения порядка.
Уборочная техника не могла прорваться к снежным навалам, на три дня были отменены все автобусные рейсы между Москвой, Санкт-Петербургом и Тверью. МЧС расставило вдоль пробки палатки с горячими самоварами и психологами-консультантами для обогрева и поддержки духа водителей. А местное население, добиравшееся до места затора на лыжах и снегоходах, продавало в пробке еду, воду и бензин по зверским ценам.
России тоже есть, чем похвастать в "индустрии пробкостроения". Затор, образовавшийся 30 ноября 2012 года на трассе М10 Москва – Санкт-Петербург, растянулся на 200 километров и 3 дня. Причиной пробки называли упорство водителей, выехавших на трассу во время снегопада вперемежку с дождем, несогласованность дорожных служб и ГИБДД, а также решение городских властей Твери закрыть на время непогоды въезд в город для большегрузов.
Уборочная техника не могла прорваться к снежным навалам, на три дня были отменены все автобусные рейсы между Москвой, Санкт-Петербургом и Тверью. МЧС расставило вдоль пробки палатки с горячими самоварами и психологами-консультантами для обогрева и поддержки духа водителей. А местное население, добиравшееся до места затора на лыжах и снегоходах, продавало в пробке еду, воду и бензин по зверским ценам.
Всем знакомы российские "дачные" пробки, образующиеся вечером в пятницу и днем в воскресенье. Не миновали они и обездаченную Европу – в феврале 1980 года возвращавшиеся после выходных в Альпах французы встали в дорожном заторе длиной почти в 170 километров на трассе Париж – Лион. Накануне рабочей недели в столицу Франции пытались вернуться не менее 5 миллионов автомобилей одновременно. Ситуацию осложнял и густой туман.
Паника тоже может стать генератором пробки. Так в сентябре 2005 года на штат Техас надвигался ураган 5-й категории "Рита". Население спешно эвакуировалось и выбрало для выезда самую популярную магистраль I-45, проходящую через весь штат. В считанные часы образовалась пробка в 160 километров. Несмотря на то, что водителям пришлось простоять в заторе 48 часов, тратя нервы, эта массовая эвакуация спасла много жизней. И кстати, на время урагана был закрыт Космический центр в Хьюстоне, в связи с чем контроль над Международной космической станцией был полностью передан российским коллегам.
Не только погода, но и политика может влиять на дорожные заторы. Так, после падения Берлинской стены во время празднования Пасхи в 1990 году бывшие восточные и западные немцы впервые за 40 лет поехали в гости друг к другу. Из-за этого на шоссе, по которому в обычные дни проезжало не более 1 миллиона автомобилей, образовалась пробка из 18 миллионов машин. Очередь на пограничном пункте составляла 50 километров. В очереди за бензином на заправке водители в среднем провели 4 часа.
Самая первая в истории автопробка случилась в 1969 году и сейчас кажется маленькой и несерьезной. Но тогда 32-километровый затор из полумиллиона автомобилей и фургонов стал серьезной помехой для зрителей и участников Вудстокской ярмарки музыки и искусств, проходившей на теперь знаменитой "ферме Макса" в штате Вашингтон. Кстати, пробка продолжалась все три дня музыкального фестиваля – машины просто бросали на дороге и уходили "в концерт". А Дженис Джоплин, Джими Хендрикса, Рави Шанкара, Карлоса Сантану и других исполнителей пришлось доставлять к сцене на вертолете.
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