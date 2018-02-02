На юге Москвы столкнулись четыре легковушки, сообщил источник

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Четыре легковых автомобиля столкнулись на юге Москвы из-за сложных погодных условий, пострадал один человек, сообщил в пятницу РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"В районе дома 26 на Варшавском шоссе столкнулись автомобили "Лада", Infiniti, Honda и Daewoo. Предварительно, пострадал один человек", — сказал собеседник агентства, добавив, что пострадавший госпитализирован в 7-ю городскую клиническую больницу.

По его словам, в результате ДТП перекрыто две полосы движения в сторону области.