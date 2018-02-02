Над мостом на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги вывешена растяжка с надписью Газель не пройдет, Санкт-Петербург. Архивное фото

Над мостом на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги вывешена растяжка с надписью Газель не пройдет, Санкт-Петербург. Архивное фото

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. В Петербурге под мостом на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги, который в соцсетях окрестили "Мостом глупости", вновь застряла "Газель".

Над мостом висит растяжка с надписью "Газель не проедет". Однако сегодняшняя застрявшая "Газель" стала уже 140-й машиной, которой не удалось проехать под путепроводом.

У "Моста глупости" даже есть аккаунт в Twitter, автор которого выкладывает фотографии с последствиями невнимательности водителей.