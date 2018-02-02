Суд в Москве обязал должника раскрыть сведения о криптовалюте

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы обязал признанного банкротом гражданина Илью Царькова предоставить суду сведения об имеющейся у него криптовалюте для разрешения вопроса о возможности включения ее в конкурсную массу, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Обязать Царькова раскрыть состояние онлайн-кошелька с (принадлежащим ему) идентификатором", — сказала судья Лариса Кравчук.

Суд в пятницу рассматривал заявление Алексея Леонова, финансового управляющего Царькова, требующего включить содержимое криптокошелька должника в конкурсную массу и обязать Царькова предоставить ему доступ к криптокошельку путем передачи пароля от него.

Как пояснил в суде Леонов, Царьков сообщил ему, что у него имеется криптокошелек на ресурсе Blockchain.info, не сообщив при этом об имеющейся на счете кошелька криптовалюте. По мнению финансового управляющего, данная криптовалюта должна быть включена в конкурсную массу для расчетов с кредиторами.

"Криптовалюта не включена в перечень имущества, на которое не допускается обращение взыскания. Оснований для невключения содержимого криптокошелька не имеется", — сказал Леонов. Он также отметил, что в случае, если суд откажется включать криптовалюту в конкурсную массу, это даст возможность недобросовестным должникам "прятать имущество в биткоины".

Как заявил в суде представитель Царькова, "говорить, что криптовалюта относится к имуществу, — натяжка", "криптовалюта не признана государством" и является не имуществом, а информацией. Кроме того, по его словам, операции с криптовалютой представляют собой не расчетные, а обменные операции между двумя лицами. "Криптовалюта имеет ценность только для тех двух лиц, которые меняются", — сказал представитель Царькова.

Он сравнил криптовалюты с квазивалютой, используемой в некоторых компьютерных играх. Также, по словам представителя должника, информация о содержимом криптокошелька является конфиденциальной.

Суд в пятницу отложил рассмотрение заявления Леонова на 26 февраля. К этой дате суд обязал должника представить информацию о состоянии криптокошелька.

Арбитраж Москвы в октябре 2017 года признал Царькова банкротом по его собственному заявлению. Основанием для банкротства стала задолженность Царькова перед ООО "Рикас Финанс" в размере около 19 миллионов рублей. Она возникла по договору поручительства от 10 апреля 2006 года, по условиям которого Царьков поручился перед ООО "Славинвестбанк" по обеспечению обязательств заемщика ООО "Автомоторс". Долг подтвержден решением Мещанского суда Москвы. Арбитражный суд установил, что у Царькова, чья зарплата составляет 100 тысяч рублей, нет имущества и денежных средств, достаточных для погашения задолженности.