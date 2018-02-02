В Махачкале завершили обыски в мэрии

МАХАЧКАЛА, 2 фев — РИА Новости. Следователи завершили оперативные мероприятия в мэрии Махачкалы, главного архитектора города Магомеда-Расула Гитинова допрашивают следователи, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя СУСК по республике Расул Темирбеков.

"Следственные мероприятия, а именно обыски и выемка документов в здании администрации Махачкалы завершены. С Гитиновым (главный архитектор Махачкалы — ред.) в данный период работают следователи, его допрашивают", — рассказал собеседник агентства.

Ранее СК РФ сообщал, что в отношении главного архитектора Махачкалы Магомеда-Расула Гитинова возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, в феврале 2015 года Гитинов, выходя за пределы своих полномочий, составил градостроительный план земельного участка площадью 600 квадратных метров, на котором должны были построить 12-этажный жилой дом. В зону застройки частично попал земельный участок, принадлежащий жителю Махачкалы. В феврале 2017 года по его иску было принято решение о сносе фундамента многоквартирного жилого дома, чем был причинен ущерб администрации города на сумму около 4 миллионов рублей.