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Происшествия

В Петербурге бывшего бизнес-партнера Аршавина осудили условно

13:3902.02.2018
(обновлено: 15:08 02.02.2018)
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© Fotolia / sebraСтатуэтка богини правосудия Фемиды. Архивное фотоСтатуэтка богини правосудия Фемиды. Архивное фото
© Fotolia / sebra

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев — РИА Новости. Суд в Петербурге приговорил к условному сроку за мошенничество бывшего бизнес-партнера футболиста Андрея Аршавина генерального директора компании "БалтАвтоТрейд" Петра Тиньгаева, сообщает объединённая пресс-служба городских судов.

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© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Ранее петербургское управление СК РФ сообщало, что Тиньгаев в октябре 2008 года заключил с компанией BMW RUSSLAND TRADING договоры купли-продажи автомобилей и мотоциклов на общую сумму более 466 миллионов рублей, однако деньги в счет их оплаты не перечислил. Кроме того, по версии следствия, в декабре 2011 года — мае 2012 года Тиньгаев, будучи соучредителем компании "Автодор Экспресс", предоставил в Сбербанк ложный договор поручительства с футболистом Андреем Аршавиным, получив кредит по льготной ставке 10,5% годовых. Ущерб кредитору оценивался в сумму не менее 6 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Тиньгаев не признал вину в мошенничестве, мошенничестве в сфере кредитования и отмывании денежных средств, заявив, что не согласен с изложением фактических обстоятельств его действий.

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга в пятницу вынес Тиньгаеву обвинительный приговор. "Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, условно, с испытательным сроком 3 года", — говорится в сообщении.

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Согласно обвинительному заключению, Тиньгаев обвинялся в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере с использованием своего служебного положения (часть 4 статьи 159 УК РФ), двух эпизодах мошенничества в сфере кредитования с использованием служебного положения в особо крупном размере (часть 4 статьи 159.1 УК РФ), а также в легализации (отмывании) денежных средств в особо крупном размере.

Кроме того, согласно обвинительному заключению, Тиньгаев совершил четыре перевода со своих счетов на сумму 34 миллиона рублей "для придания законности владения этими денежными средствами", то есть совершил преступление, предусмотренное частью 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем).

Ранее адвокат Сергей Сотников заявлял РИА Новости, что уголовное дело возникло из-за того, что долговые обязательства Тиньгаева по кредитам "при определенном стечении обстоятельств привели к неполным взаимозачетам". При этом Сотников отмечал, что часть обязательств уже возмещена, а часть обеспечена залоговым имуществом, стоимость которого оценивается в сумму порядка 2 миллиардов рублей.

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© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Ранее сообщалось (информация об этом содержится в банке данных Федеральной службы судебных приставов), что Выборгский районный суд Санкт-Петербурга постановил арестовать часть имущества Аршавина. Речь шла о взыскании долгов с сети автосалонов, принадлежащей бизнес-партнеру Аршавина Петру Тиньгаеву. По информации СМИ, в 2009 году Аршавин стал соучредителем компании и поручителем своего друга. Из опубликованных материалов суда следовало, что истцом по делу является Сбербанк, ответчиками — Аршавин и Тиньгаев.

В июле прошлого года арбитражный суд ввёл процедуру реализации имущества Тиньгаева.

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