В Петербурге бывшего бизнес-партнера Аршавина осудили условно

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев — РИА Новости. Суд в Петербурге приговорил к условному сроку за мошенничество бывшего бизнес-партнера футболиста Андрея Аршавина генерального директора компании "БалтАвтоТрейд" Петра Тиньгаева, сообщает объединённая пресс-служба городских судов.
Ранее петербургское управление СК РФ сообщало, что Тиньгаев в октябре 2008 года заключил с компанией BMW RUSSLAND TRADING договоры купли-продажи автомобилей и мотоциклов на общую сумму более 466 миллионов рублей, однако деньги в счет их оплаты не перечислил. Кроме того, по версии следствия, в декабре 2011 года — мае 2012 года Тиньгаев, будучи соучредителем компании "Автодор Экспресс", предоставил в Сбербанк ложный договор поручительства с футболистом Андреем Аршавиным, получив кредит по льготной ставке 10,5% годовых. Ущерб кредитору оценивался в сумму не менее 6 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что Тиньгаев не признал вину в мошенничестве, мошенничестве в сфере кредитования и отмывании денежных средств, заявив, что не согласен с изложением фактических обстоятельств его действий.
Выборгский районный суд Санкт-Петербурга в пятницу вынес Тиньгаеву обвинительный приговор. "Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, условно, с испытательным сроком 3 года", — говорится в сообщении.
Кроме того, согласно обвинительному заключению, Тиньгаев совершил четыре перевода со своих счетов на сумму 34 миллиона рублей "для придания законности владения этими денежными средствами", то есть совершил преступление, предусмотренное частью 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем).
Ранее адвокат Сергей Сотников заявлял РИА Новости, что уголовное дело возникло из-за того, что долговые обязательства Тиньгаева по кредитам "при определенном стечении обстоятельств привели к неполным взаимозачетам". При этом Сотников отмечал, что часть обязательств уже возмещена, а часть обеспечена залоговым имуществом, стоимость которого оценивается в сумму порядка 2 миллиардов рублей.
В июле прошлого года арбитражный суд ввёл процедуру реализации имущества Тиньгаева.