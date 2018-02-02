В Красноярске мужчина надругался над восьмилетней девочкой в гостинице

КРАСНОЯРСК, 2 фев — РИА Новости. Полиция разыскивает неизвестного мужчину, который ночью пробрался в гостиницу в Красноярске и надругался над восьмилетней спортсменкой-фигуристкой, приехавшей на соревнования из Читы, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы краевого главка МВД Владимир Юрченко.

По его словам, инцидент произошел в одной из гостиниц Октябрьского района города. Сотрудники полиции установили, что в гостинице проживали учащиеся из Читы, они приехали в Красноярск на соревнования по фигурному катанию.

"По предварительным данным, неизвестный мужчина в ночное время беспрепятственно прошел в номер гостиницы и совершил действия сексуального характера, после чего скрылся. В настоящее время на розыск злоумышленника ориентирован весь личный состав красноярской полиции. К поискам подключились оперативники уголовного розыска ГУМВД России по краю", — сказал Юрченко.

В настоящее время полиция направила представление в адрес частной охранной фирмы "Ураган", которая отвечает за безопасность проживающих в гостинице. Также представление вынесено руководству заведения.