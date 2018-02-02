Потерпевшие по делу о ДТП с 12 погибшими в Югре обратились в Генпрокуратуру

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 фев — РИА Новости. Потерпевшие по делу о ДТП с автобусом в 2016 году в Югре, где погибли 12 человек, в том числе 10 детей, обратились в Генпрокуратуру РФ с просьбой оказать содействие в расследовании уголовного дела с целью привлечь к ответственности всех причастных к организации поездки лиц, следует из обращения на имя генерального прокурора Юрия Чайки, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.

Авария произошла вечером 4 декабря 2016 года на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Столкнулись автобус, два грузовика и два легковых автомобиля. В автобусе находилась детская команда, которая возвращалась с соревнований по спортивной акробатике из окружного центра в Нефтеюганск.

На скамье подсудимых — четверо, двое из которых — водитель автобуса Марат Зайнуллин, перевозивший участников соревнований по акробатике, и представитель перевозчика Александр Сидорук — обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Водителю грузовика Раилю Саитханову предъявлено обвинение в нарушении правил движения и эксплуатации транспортных средств, а Ирине Тарасовой, экс-директору нефтеюганской спортшколы "Сибиряк", в которой занимались попавшие в аварию дети, — по статье "халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц".

Кроме того, ранее в Следственном комитете сообщали, что продолжается расследование уголовного дела в отношении исполняющего обязанности председателя комитета физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска Александра Комарницкого. Также в четверг в СК заявили о завершении следствия в отношении двух сотрудников автоинспекции Башкирии, которые вовремя не обеспечили внесение в федеральную информационную систему ГИБДД сведений о том, что Раиль Саитханов был лишен прав.

В своем обращении на имя генпрокурора Юрия Чайки потерпевшая сторона просит ведомство оказать содействие в расследовании и выражает опасения в том, что "виновные лица…, которые до настоящего времени еще не привлечены к ответственности, могут ее избежать". При этом родственники пострадавших обращают внимание Генпрокуратуры на то, что Вадим Саитханов, брат Раиля Саитханова, управлявший вторым тягачом в момент ДТП, а также предприятие, которому принадлежал груз, "вообще избежали какой-либо ответственности". По словам потерпевших, в материалах уголовного дела отмечается, что груз на обоих тягачах был закреплен с нарушением нормативов, а погрузкой якобы занимались сами братья.

Кроме того, отмечается, что Вадим Саитханов, который не проходит по этому делу в качестве обвиняемого, имел возможность оказать помощь попавшим в аварию детям, но не сделал этого, что потерпевшие просят рассматривать как оставление в опасности.

Также в обращении подчеркивается, что бывший директор спортивной школы "Сибиряк" Ирина Тарасова "устранилась от заключения договора фрахтования" транспорта, возложив эти обязанности на тренеров юных спортсменов, которым пришлось собирать с родителей деньги на проезд к месту соревнований и обратно. Родственники пострадавших просят Генпрокуратуру обратить внимание на этот факт, поскольку, по их словам, в нем есть признаки злоупотребления должностными полномочиями.

В середине января водитель грузовика Раиль Саитханов оказался единственным из обвиняемых, выступавших с последним словом в суде, кто попросил оправдать его. В свою очередь водитель автобуса, обращаясь к родственникам пострадавших, принес извинения и отметил, что авария произошла "не по его вине", тогда как представитель перевозчика Сидорук подчеркнул, что просто решил помочь юным спортсменам.

Оглашение приговора по данному делу назначено на 5 февраля.