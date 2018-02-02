Жителя Кубани сняли с самолета в Симферополе за дебош на борту

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 фев — РИА Новости. Полицейские задержали пассажира приземлившегося в Симферополе самолета из Ростова-на-Дону за пьяный дебош на борту, говорится в сообщении управления на транспорте МВД РФ по Южному федеральному округу.

"К приземлившемуся самолету прибыл наряд полиции. Нарушитель общественного порядка задержан и доставлен в дежурную часть ЛОП в аэропорту Симферополя, а затем направлен на медицинское освидетельствование, которое показало, что 42-летний житель Темрюка Краснодарского края находится в состоянии алкогольного опьянения", — говорится в сообщении.

Мужчину привлекли к административной ответственности по статье 20.21 КоАП РФ "Появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения мужчина". Дебошира оштрафовали на 500 рублей.