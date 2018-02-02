Против главного архитектора Махачкалы возбудили уголовное дело

МАХАЧКАЛА, 2 фев — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении главного архитектора Махачкалы Магомеда-Расула Гитинова, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя управления СК по республике Расул Темирбеков.
"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника муниципального казенного учреждения "Управление архитектуры и градостроительства Махачкалы" Магомеда-Расула Гитинова. Он подозревается в совершении действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением тяжких последствий",- рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что в рамках уголовного дела проводится комплекс процессуальных действий, в том числе обыски и выемки соответствующей документации.