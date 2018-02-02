Суд вернется к делу о банкротстве "Юлмарта" 19 апреля

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев — РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отложил на 19 апреля рассмотрение заявлений банка "Уралсиб", банка "Санкт-Петербург" и консультационной группы "Санация" о признании банкротом интернет-ритейлера "Юлмарт", следует из материалов портала "Электронное правосудие".

"Об отложении судебного разбирательства. Дата и время судебного заседания — 19.04.2018 в 14.20 мск", — сообщается в карточке дела.

Причины переноса слушаний, которые откладывались более 10 раз, начиная с декабря 2016 года, пока не уточняются.

Как сообщалось ранее, арбитраж Петербурга в конце декабря 2016 года по заявлению компании "Балтийская электронная площадка" (БЭП) ввел процедуру наблюдения в отношении ООО "Юлмарт РСК", операционной компании ГК "Юлмарт". Также 5 февраля пройдут слушания по заявлению БЭП о признании банкротом ООО "Юлмарт Девелопмент", а на 21 февраля назначено рассмотрение заявление компании "БигБокс" о признании банкротом ООО "Юлмарт продуктово-закупочная компания".

Онлайн-ритейлер "Юлмарт" — российская торговая сеть, специализирующаяся на продаже техники, электроники и непродовольственных товаров. Основными акционерами компании являются Дмитрий Костыгин, его бизнес-партнер Август Мейер, а также Михаил Васинкевич.

Смольнинский районный суд Петербурга 11 октября поместил Костыгина под домашний арест. По данным следствия, Костыгин, будучи акционером иностранной фирмы, которая в свою очередь является учредителем НАО "Юлмарт", в апреле прошлого года получил кредит в Сбербанке, представив ложные сведения о финансовом состоянии своей компании. Полученным миллиардом рублей обвиняемый, как отмечало следствие, "распорядился по своему усмотрению". Ему предъявлено обвинение по статье "мошенничество в сфере кредитования". Сам Костыгин вину не признает.