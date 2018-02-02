"Неприкасаемых нет": депутат прокомментировал приговор Никите Белых

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Дело бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, осужденного на восемь лет строгого режима за взятку, свидетельствует о том, что институт неотвратимости наказания работает как часы и закон единен для всех, неприкасаемых нет, заявил РИА Новости замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.
"Сегодня мы наблюдаем, как развивается антикоррупционный маховик правоприменения… Мы как раз являемся свидетелями того, что институт неотвратимости наказания работает как часы: совершил — получи. И закон единен для всех, неприкасаемых нет", — сказал Выборный РИА Новости.
По словам парламентария, дело Белых — продолжение той государственной антикоррупционной политики, которая началась еще в 2008 году, когда был принят первый базовый закон о противодействии коррупции. Политик напомнил, что с того момента по настоящее время было принято более чем 90 нормативно-правовых актов федерального уровня, которые направлены на борьбу с коррупцией.
"Есть и другие примеры, когда получают достаточно суровые наказания, но дело в том, что коррупция… это как раз относится к суровым, тяжким преступлениям, где мера наказания предусматривается до 15 лет лишения свободы. И в этой связи можно говорить о том, что… мера наказания соответствует той тяжести совершенного правонарушения… Можно сказать, что оно справедливо", — заключил Выборный.