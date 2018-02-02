"Неприкасаемых нет": депутат прокомментировал приговор Никите Белых

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Дело бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, осужденного на восемь лет строгого режима за взятку, свидетельствует о том, что институт неотвратимости наказания работает как часы и закон единен для всех, неприкасаемых нет, заявил РИА Новости замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Пресненский суд Москвы в четверг приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима по делу о взятках и штрафу в размере свыше 48 миллионов рублей. Он также на три года лишен права занимать должности на госслужбе.

"Сегодня мы наблюдаем, как развивается антикоррупционный маховик правоприменения… Мы как раз являемся свидетелями того, что институт неотвратимости наказания работает как часы: совершил — получи. И закон единен для всех, неприкасаемых нет", — сказал Выборный РИА Новости.

По словам парламентария, дело Белых — продолжение той государственной антикоррупционной политики, которая началась еще в 2008 году, когда был принят первый базовый закон о противодействии коррупции. Политик напомнил, что с того момента по настоящее время было принято более чем 90 нормативно-правовых актов федерального уровня, которые направлены на борьбу с коррупцией.

"Есть и другие примеры, когда получают достаточно суровые наказания, но дело в том, что коррупция… это как раз относится к суровым, тяжким преступлениям, где мера наказания предусматривается до 15 лет лишения свободы. И в этой связи можно говорить о том, что… мера наказания соответствует той тяжести совершенного правонарушения… Можно сказать, что оно справедливо", — заключил Выборный.