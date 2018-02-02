Пьяный студент упал на рельсы на станции метро "Таганская"

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Пьяный студент в пятницу утром упал на рельсы на станции метро "Таганская" в центре Москвы — его успели вытащить полицейские, он отделался испугом, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы УВД на метрополитене Алексей Мышляев.

"В районе семи утра на станции "Таганская" кольцевой линии … 19-летний молодой человек в алкогольном опьянении упал на пути. Сотрудники УВД на метрополитене оперативно достали его на платформу и отвели в комнату полиции", — рассказал Мышляев.

По его словам, молодой человек — студент средне-специального училища — "находится в удовлетворительном состоянии". Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

На движение поездов ЧП не повлияло, отметил собеседник агентства.