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Происшествия

"Будем бороться": защита Белых намерена обжаловать приговор

Сюжет:
Приговор Никите Белых (17)
08:0402.02.2018
(обновлено: 08:05 02.02.2018)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЭкс-губернатор Кировской области Никита Белых во время оглашения приговора в Пресненском суде Москвы. Архивное фотоЭкс-губернатор Кировской области Никита Белых во время оглашения приговора в Пресненском суде Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Защита Никиты Белых заявила о намерении обжаловать вердикт Пресненского суда Москвы, который приговорил экс-губернатора Кировской области к восьми годам лишения свободы за взяточничество.

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© Fotolia / sebra
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"Мы рады тому, что наконец-то позиция защиты по эпизоду с Ларицким была услышана и Белых был оправдан. Решение по эпизоду с Судгаймером нас не устраивает, мы будем обжаловать, будем бороться", — сказал адвокат бывшего губернатора Андрей Грохотов.

По его словам, Белых был доставлен в суд из больницы "Матросской тишины" в сопровождении терапевта и анестезиолога, которые каждые два часа проводили обследование.

"Белых не согласен с приговором. Ни с квалификацией, ни с мерой наказания", — добавил адвокат.

Преступление и наказание

Ранее в четверг Пресненский суд Москвы приговорил к восьми годам колонии строгого режима бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых по делу о взятках. Экс-чиновника также обязали заплатить штраф в размере 48 миллионов рублей и лишили возможности занимать государственные должности в течение трех лет после выхода на свободу.

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых во время оглашения приговора в Пресненском суде Москвы. 1 февраля 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
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Гособвинение запрашивало десять лет колонии и сто миллионов штрафа. В свою очередь защита утверждала, что подсудимый стал жертвой провокации и оговора, и настаивала на оправдании. Адвокаты намерены обжаловать приговор.

Согласно Уголовному кодексу Российской Федерации, Белых мог получить до 15 лет лишения свободы со штрафом до почти трех миллиардов рублей (сумма, в 70 раз превышающая размер полученной взятки).

Никиту Белых обвиняли в получении двухсот тысяч евро от бизнесмена Альберта Ларицкого и еще четырехсот тысяч евро от Юрия Судгаймера за покровительство бизнесу по освоению леса в Кировской области. Однако суд признал, что доказательств вины бывшего главы региона по первому эпизоду недостаточно.

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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В июне 2016 года Белых задержали в одном из московских ресторанов при передаче последнего транша взятки от Судгаймера. В СМИ появились фотографии растерянного губернатора и пачек денег перед ним. Объяснить на месте, что произошло, Белых не смог.

Вскоре после задержания президент России Владимир Путин снял Белых с должности "за утрату доверия".

"Строгий" приговор

Российские политики отреагировали на оглашение приговора экс-губернатору Кировской области. В частности, член комитета Совфеда по законодательству Алексей Александров назвал приговор Белых строгим с учетом статьи обвинения и состояния его здоровья.

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Хотя, конечно, трудно быть судьей в деле, которое оцениваешь со стороны", — добавил он.

Сенатор отметил, что в целом выступает против тяжелых приговоров, которые не связаны с преступлением против личности.

"Привлечение Белых к уголовной ответственности уже стало для него мощным ударом. Кроме того, штрафы должны быть реальными, чтобы человек мог их заплатить", — сказал парламентарий.

Александров также выразил мнение, что при вынесении судебных решений надо понять, какая ставится цель — наказать человека или позволить ему, пройдя определенный путь, вернуться в общество.

"Я считаю, что уголовная ответственность должна быть очень сдержанной, а административная — жесткой", — резюмировал он.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, в свою очередь, отметил, что предупреждал бывшего губернатора о возможных последствиях еще в 2013 году.

Не понимают они, или уже настолько чутье притупилось, что не ощущают даже самых явных сигналов. Но вот, дождались… И стоить ему это будет восьми лет жизни", — сказал политик.

"Вся эта история напоминает о тяге наших прозападных демократов к такому своего рода мазохизму. Они сначала критиковали власть за коррупцию, а в итоге многие из них самих оказались замешаны в темных делишках… Они, видимо, настолько были уверены в своей репутации, думали, что под них-то точно копать не начнут, что вообще не реагировали ни на какие "звоночки", — добавил лидер ЛДПР.

"Роскошная жизнь"

Как рассказали в Следственном комитете, Белых вел не соответствующую доходам жизнь, занимая пост государственного чиновника.
В ходе следствия обвинение установило, что бывший губернатор в "выходные и праздничные дни отдыхал за пределами Кировской области и за границей, снимал дорогие отели, содержал семью, выделяя бывшей супруге на это по 200 тысяч рублей ежемесячно, и многочисленных избранниц, тратил деньги на дорогостоящие увлечения".

Суд присяжных. Архивное фото
© Fotolia / Corgarashu
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Следствие также установило, что в 2010-2016 годах бывший губернатор Кировский области оплачивал обучение сына в престижной школе в Великобритании стоимостью 24-25 тысяч фунтов стерлингов в год. При этом в 2009-2015 годах размер заработной платы Белых составлял в среднем 156 тысяч рублей.

"В этой связи, со слов свидетелей, Белых по понятным причинам на широкой публике свой образ жизни и фактический достаток не афишировал", — подчеркнули в Следственном комитете.

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Происшествия
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Михаил Балыбердин
За пределами - это когда он к маме и детям в Пермь ездил? А что, следственный комитет за полтора года ещё не просканировал его счета и доходы? А как же арестованные и затем возвращённые 5 соток? По меньшей мере странные заявления!
08:56
02.02.2018
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n.korchagov
Дорогостоящие увлечения потребовали отсидку и дорогостоящего лечения!
08:40
02.02.2018
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Ded Tihon Тихонов
Мало дали! После выборов освободят по состоянию здоровья.
08:26
02.02.2018
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