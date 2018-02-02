В Челябинске в результате ДТП погибли четыре человека

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Четыре человека погибли в ДТП, произошедшем в пятницу утром на Бродокалмакском тракте в Челябинске, сообщается на сайте областного главка МВД РФ.

"Водитель автомобиля Mitsubishi Lancer не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем той же марки. В результате ДТП по предварительной информации погибли четыре человека, количество пострадавших устанавливается", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, организованы распорядительно-регулировочные действия и эвакуация поврежденного автотранспорта. Полицейские устанавливают обстоятельства и причины ДТП.

Как добавил РИА Новости источник в правоохранительных органах, в автомобилях находились семь человек, из них четверо погибли, степень травм остальных устанавливается. Несовершеннолетних среди находившихся в машинах не было, уточнил он.