Москвичи вновь пожаловались на запах сероводорода

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Москвичи и Подмосковья вновь пожаловались в МЧС РФ на запах сероводорода, сообщается на сайте ведомства.
"В связи с поступлением обращений от граждан, организовано реагирование сил и средств на каждое обращение, проведен дополнительный анализ атмосферного воздуха передвижными лабораториями. Превышений значений предельно-допустимых концентраций вредных примесей не обнаружено", — говорится на сайте.
Отмечается, что за сутки на постах ГПБУ "Мосэкомониторинг" в районе полигона "Кучино" были зафиксированы разовые превышения предельно допустимых концентраций по сероводороду".
МЧС РФ рекомендует в случае ощущения неприятного запаха избегать длительного нахождения на открытом воздухе и ограничить физическую нагрузку, не открывать окна в помещениях, проводить влажную уборку, использовать системы кондиционирования и очистки воздуха. Людям, страдающим хроническими заболеваниями легких при себе иметь лекарства. Детям и беременным следует отказаться от длительных прогулок, особенно вдоль автомобильных дорог. При плохом самочувствии обратиться к врачу.