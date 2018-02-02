Москвичи вновь пожаловались на запах сероводорода

Автомобили на Кремлевской набережной в Москве во время снегопада. Архивное фото

Автомобили на Кремлевской набережной в Москве во время снегопада. Архивное фото

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Москвичи и Подмосковья вновь пожаловались в МЧС РФ на запах сероводорода, сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что на территории Москвы и области с 8 декабря 2017 года поступают обращения граждан о наличии в окружающем воздухе постороннего запаха (сероводорода). Было выявлено, что источником является полигон твердых бытовых отходов "Кучино" в Балашихе, на котором ведутся работы по дегазации, пробурили 55 скважин.

"В связи с поступлением обращений от граждан, организовано реагирование сил и средств на каждое обращение, проведен дополнительный анализ атмосферного воздуха передвижными лабораториями. Превышений значений предельно-допустимых концентраций вредных примесей не обнаружено", — говорится на сайте.

Отмечается, что за сутки на постах ГПБУ "Мосэкомониторинг" в районе полигона "Кучино" были зафиксированы разовые превышения предельно допустимых концентраций по сероводороду".

Согласно прогнозу Росгидромета и ВЦМП "Антистихия", 2 февраля в Москве и области метеорологические условия не ухудшат экологическую обстановку.

МЧС РФ рекомендует в случае ощущения неприятного запаха избегать длительного нахождения на открытом воздухе и ограничить физическую нагрузку, не открывать окна в помещениях, проводить влажную уборку, использовать системы кондиционирования и очистки воздуха. Людям, страдающим хроническими заболеваниями легких при себе иметь лекарства. Детям и беременным следует отказаться от длительных прогулок, особенно вдоль автомобильных дорог. При плохом самочувствии обратиться к врачу.