Защита Белых намерена обжаловать приговор

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Защита осужденного на 8 лет колонии по делу о взятках бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых не согласна с вынесенным в четверг приговором и собирается его обжаловать, сообщил журналистам его адвокат Андрей Грохотов.

Пресненский суд Москвы в четверг приговорил к восьми годам колонии строгого режима бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых по делу о взятках. Белых вменяли два коррупционных эпизода. По данным СК РФ, в 2011-2012 годах губернатор получил 200 тысяч евро от коммерсанта Альберта Ларицкого после того, как "помог" согласовать заявки его компаний на льготную аренду участков леса. Через год, как считает СК РФ, история повторилась: владельцем этих же компаний стал Юрий Судгаймер, у которого губернатор в 2014 потребовал и получил частями 400 тысяч евро. По первому эпизоду суд его оправдал.

"Мы рады тому, что наконец-то позиция защиты по эпизоду с Ларицким была услышана и Белых был оправдан. Решение по эпизоду с Судгаймером нас не устраивает, мы будем обжаловать, будем бороться", — сказал Грохотов.

Сегодня, по словам адвоката, Белых привезли в суд из больницы "Матросской тишины" в сопровождении терапевта и анестезиолога, которые каждые два часа проводили обследование.

"Белых не согласен с приговором. Ни с квалификацией, ни с мерой наказания", — добавил адвокат, отмечая, что они настаивали на оправдании.

Задержали Белых в июне 2016 года при получении в московском ресторане последнего транша взятки в 150 тысяч евро. В СМИ тогда были опубликованы фотографии растерянного главы региона и пачек наличности перед ним. Прояснить ситуацию на месте губернатор не смог.

Вскоре после задержания президент Владимир Путин снял Белых с жесткой формулировкой "в связи с утратой доверия". Позднее, комментируя задержание и арест Белых, Путин отмечал, что виновность или невиновность уже экс-губернатора установит суд, но ситуация с его задержанием при передаче денег вызывает много вопросов.