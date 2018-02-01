Суд оштрафовал Белых на 48,2 миллиона рублей

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Пресненский суд Москвы в четверг назначил приговоренному к восьми годам колонии строгого режима бывшему губернатору Кировской области Никите Белых дополнительное наказание – 48,2 миллиона рублей штрафа, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Пресненский суд Москвы в четверг приговорил к восьми годам колонии строгого режима бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых по делу о взятках.

"Назначить дополнительное наказание в виде штрафа в размере 48 миллионов 200 тысяч рублей", — сказала судья.

Белых вменяют два коррупционных эпизода. По данным СК РФ, в 2011-2012 годах губернатор получил 200 тысяч евро от коммерсанта Альберта Ларицкого после того, как "помог" согласовать заявки его компаний на льготную аренду участков леса. Через год, как считает СК РФ, история повторилась: владельцем этих же компаний стал Юрий Судгаймер, у которого губернатор в 2014 потребовал и получил частями 400 тысяч евро. По первому эпизоду суд его оправдал.

Задержали Белых в июне 2016 года при получении в московском ресторане последнего транша взятки в 150 тысяч евро. В СМИ тогда были опубликованы фотографии растерянного главы региона и пачек наличности перед ним. Прояснить ситуацию на месте губернатор не смог. Вину он по-прежнему отрицает.

Вскоре после задержания президент Владимир Путин снял Белых с жесткой формулировкой "в связи с утратой доверия". Позднее, комментируя задержание и арест Белых, Путин отмечал, что виновность или невиновность уже экс-губернатора установит суд, но ситуация с его задержанием при передаче денег вызывает много вопросов.

Гособвинение запросило для подсудимого десять лет колонии строгого режима и штраф в 100 миллионов рублей. Защита доказывала, что Белых стал жертвой оговора и провокаций, и настаивала на оправдании.