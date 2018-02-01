Белых приговорили к восьми годам колонии строгого режима

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых во время оглашения приговора в Пресненском суде Москвы. 1 февраля 2018

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых во время оглашения приговора в Пресненском суде Москвы. 1 февраля 2018

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Пресненский суд Москвы приговорил к восьми годам колонии строгого режима бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых по делу о взятках, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Экс-губернатору также назначили штраф в размере 48 миллионов рублей и запретили занимать государственные должности в течение трех лет после выхода на свободу.

Гособвинение запрашивало для подсудимого десять лет колонии строгого режима и штраф в сто миллионов рублей. Защита доказывала, что Белых стал жертвой оговора и провокаций, и настаивала на оправдании. Адвокаты намерены обжаловать приговор.

По Уголовному кодексу, максимально экс-губернатору грозило 15 лет тюрьмы со штрафом в 70 раз больше суммы полученных взяток (в данном случае – 42 миллиона евро, или почти три миллиарда рублей).

Дело Белых

Белых обвиняли в получении двухсот тысяч евро от бизнесмена Альберта Ларицкого и еще четырехсот тысяч евро от Юрия Судгаймера за покровительство бизнесу по освоению леса в Кировской области. Однако впоследствии суд признал, что доказательств вины экс-губернатора по первому эпизоду недостаточно.

В июне 2016 года Белых задержали в одном из московских ресторанов при передаче последнего транша взятки от Судгаймера. СМИ опубликовали фотографии растерянного губернатора и пачек денег перед ним. Прояснить ситуацию на месте он не смог.

Вскоре после задержания Владимир Путин снял Белых с должности с формулировкой "в связи с утратой доверия". Экс-губернатор вины не признает.

Подробнее об уголовных делах против губернаторов читайте в справке РИА Новости >>