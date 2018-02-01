Суд оштрафовал "Новую газету" за сотрудничество с Нурматовым

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Басманный суд Москвы оштрафовал "Новую газету" на 400 тысяч рублей за сотрудничество с журналистом Худоберди Нурматовым (псевдоним Али Феруз), который находился в России нелегально, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Суд признал АНО "РИД "Новая Газета" виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 18.15 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина) и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 400 тысяч рублей", — сказала Царева.

Пресс-секретарь "Новой газеты" Надежда Прусенкова сообщила РИА Новости, что издание намерено оспаривать решение суда. "Не согласны, будем оспаривать", — сказала она.

Мосгорсуд ранее признал законным решение оштрафовать на 5 тысяч рублей и выдворить из России Нурматова за работу без разрешения. Пока исполнение наказания приостановлено в связи с тем, что Нурматов подал жалобу в Страсбургский суд. Решения ЕСПЧ Нурматов ожидает в центре временного содержания в Москве. Помимо этого, Верховный суд РФ обязал Мосгорсуд пересмотреть вопрос о наказании.

Прусенкова ранее заявила, что Али Феруз сотрудничал с изданием, но не был официально трудоустроен и не получал зарплату из-за отсутствия документов.

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, Нурматов нелегально находится в России с 2011 года, а с 2012 — без документов, удостоверяющих личность. Также, по словам источника, Нурматов в 2008 году фигурировал в показаниях осужденного за вербовку в радикальную исламистскую организацию "Ат-Такфир валь-Хиджра" (запрещена в РФ).

В "Новой газете" отказывались верить, что Нурматов — радикальный исламист. По данным издания, Нурматов был задержан в РФ по требованию узбекских властей, а из Узбекистана он уехал "несколько лет назад из-за того, что местные спецслужбы попытались его завербовать".

Редакция "Новой газеты" ранее обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой не выдворять из страны Нурматова, отметив, что родственники журналиста живут в России, он учился в РФ и прекрасно владеет русским языком. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль обращал внимание миграционных властей на ситуацию с выдворением Нурматова, но, по его словам, "ситуация непростая, есть нарушения, на которые сложно закрыть глаза".