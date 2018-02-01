В Подмосковье электричка сбила подростка, шедшего вдоль путей в наушниках

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Доследственная проверка организована по факту гибели подростка на железнодорожной станции "Ильинская" в Подмосковье, сообщила представитель Московского межрегионального управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

"Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организована доследственная проверка по факту смертельного травмирования подростка 2001 года рождения на станции "Ильинская" Казанского направления Московской железной дороги", — сказала она.

Как отметила Марковская, по данным следствия, 31 января около в 16.32 подросток шел вдоль железнодорожных путей в наушниках и не слышал приближение электрички, следующей по направлению "Москва — Раменское". Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но наезд предотвратить не удалось. Подросток скончался на месте от полученных травм.

Представитель управления сообщила, что в ходе проверки следователи установят обстоятельства происшедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение.