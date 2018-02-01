В Подмосковье электричка сбила подростка, шедшего вдоль путей в наушниках

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Доследственная проверка организована по факту гибели подростка на железнодорожной станции "Ильинская" в Подмосковье, сообщила представитель Московского межрегионального управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.
Как отметила Марковская, по данным следствия, 31 января около в 16.32 подросток шел вдоль железнодорожных путей в наушниках и не слышал приближение электрички, следующей по направлению "Москва — Раменское". Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но наезд предотвратить не удалось. Подросток скончался на месте от полученных травм.
Представитель управления сообщила, что в ходе проверки следователи установят обстоятельства происшедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение.