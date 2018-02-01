Власти Кемерово рассказали о мерах безопасности в школе, где ранили ученицу

КЕМЕРОВО, 1 фев — РИА Новости. В школе №48 города Кемерово, где девятиклассник случайно ранил ножом семиклассницу, есть видеонаблюдение, "тревожная кнопка" и охрана, но не установлен металлодетектор, сообщили РИА Новости в региональном департаменте образования и науки.

Инцидент произошел в четверг утром на перемене в коридоре школы. Ученик девятого класса случайно нанес поверхностное ранение ножом 13-летней семикласснице, когда демонстрировал одноклассникам принесенный из дома перочинный нож. Ученики сообщили о произошедшем классному руководителю. Девочку на скорой увезли в многопрофильную детскую больницу. По оценкам врачей, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. В обстоятельствах случившегося разбираются городская полиция, прокуратура и следственное управление СК РФ.

"Если говорить о технической укрепленности 48-й школы, там есть видеонаблюдение (восемь внешних камер по периметру и одна внутренняя в фойе), работает кнопка экстренного вызова полиции, вневедомственной охраны. Металлодетектора и турникета нет", — сказал собеседник агентства.

По его словам, постоянную охрану учреждения обеспечивают вахтер или сторож.

После инцидента губернатор Аман Тулеев обратился к родителям кузбасских школьников с просьбой быть внимательными к своим детям, проверять наличие опасных предметов в сумках и рюкзаках, а также потребовал отстранить от должности директора школы. По результатам служебной проверки от занимаемых должностей освобождены директор образовательного учреждения Татьяна Шатохина и ее заместитель по ОБЖ Ольга Кирякова. Объявлен выговор начальнику управления образования Кемерово Наталье Дашковской.