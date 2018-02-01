Мосгорсуд признал законным отказ в УДО лидеру "Шалтай-Болтая"

Члены хакерской группы Шалтай-Болтай Александр Филинов и Константин Тепляков во время оглашения приговора в Московском городском суде. Архивное фото

Члены хакерской группы Шалтай-Болтай Александр Филинов и Константин Тепляков во время оглашения приговора в Московском городском суде. Архивное фото

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Мосгорсуд в четверг признал законным отказ досрочно выпустить из тюрьмы лидера хакерской группировки "Шалтай-Болтай" Владимира Аникеева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Решение об отказе в ходатайстве об условно-досрочном освобождении оставить без изменения", — огласил решение судья, отклонив, таким образом, жалобу адвокатов.

Как следует из материалов дела, администрация СИЗО не возражала против УДО, прокуратура и один из потерпевших (Евгений Кисляков, на момент взлома почты – сотрудник Сбербанка) выступали против.

Согласно оглашенным на заседании материалам дела, Лефортовский суд, отказывая в досрочном освобождении, ссылался на "отсутствие достаточных оснований для признания того, что для дальнейшего исправления Аникеев не нуждается в дальнейшем отбывании наказания". "Нет данных, что он утратил общественную опасность", — сказано в материалах дела.

"Я раскаялся и полностью осознаю свою вину, практически с первых дней сотрудничал со следствием. Я извинился перед потерпевшими. Ваша честь, прошу об условно-досрочном освобождении", — обратился Аникеев к судье. После освобождения он планирует "работать помогать своим близким".

Представитель администрации СИЗО "Лефортово" дал Аникееву положительные характеристики: он трудится и относится к труду добросовестно. Однако никаких поощрений Аникеев не получил. Представитель прокуратуры в свою очередь заявил: "Нет доказательств, что он встал на путь исправления".

Аникеев был арестован 8 ноября 2016 года, срок наказания у него заканчивается 8 ноября этого года.

Всего по делу "Шалтай-Болтая" осуждены три человека. Участники группы отрицают, что вскрывали почту высокопоставленных чиновников ради каких-то политических целей или шантажа, а также что контактировали с ФСБ. Целью группы, по заверениям ее участников, была лишь свобода информации и свобода в интернете. По данным обвинения, переписка из взломанной почты российских чиновников и общественных деятелей продавалась на интернет-бирже за биткоины.

Никто из потерпевших не предъявил к осужденному иски о возмещении ущерба. Хакерам вменяли взлом почты шести человек, в том числе пресс-секретаря премьер-министра РФ Натальи Тимаковой, генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, Тимура Прокопенко (работает в администрации президента), а также помощника президента Андрея Белоусова.