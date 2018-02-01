Во всех самарских школах к марту установят металлодетекторы

САМАРА, 1 фев – РИА Новости. Во всех школах Самары с 1 марта будут установлены рамки металлодетекторов, сообщила журналистам руководитель департамента образования городской администрации Лилия Галузина.

"В этом году мы закупаем металлодетекторы, которые будут установлены во всех школах с 1 марта. Всего 139 штук на общую сумму 16,5 миллиона рублей", — сказала Галузина. Она добавила, что ранее металлодетекторы были установлены в 40 самарских школах.

Инцидент произошел в одной из самарских школ на прошлой неделе. По данным ГУМВД по Самарской области, подросток пронес в учебное заведение на улице Советской Армии две пневматические винтовки и дымовые факелы, которые разбросал в коридоре. В результате инцидента никто не пострадал. По факту произошедшего полиция проводит проверку.