В Москве неизвестный обокрал пенсионерку на миллион рублей

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Злоумышленник на востоке Москвы украл из квартиры 80-летней пенсионерки деньги в валюте и рублях, а также ювелирные изделия, общий ущерб превысил один миллион рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

По данным пресс-службы, пенсионерка сама сообщила в полицию о том, что в ее квартире на первом этаже находятся посторонние. Приехавшие полицейские выяснили, что неизвестный через балкон проник в трехкомнатную квартиру, откуда украл принадлежащие пенсионерке ювелирные изделия, 10 тысяч евро и 300 тысяч рублей, после чего скрылся.

"Материальный ущерб составил около 1 миллиона 143 тысяч рублей", — уточнили в пресс-службе.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, добавили в полиции.