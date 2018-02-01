Россияне стали чаще жаловаться на врачебные ошибки, заявили в СК

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Россияне за шесть лет стали втрое чаще жаловаться на врачебные ошибки, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"В связи с тем, что ситуация с вынесением приговора Елене Мисюриной продолжает активно обсуждаться, необходимо еще раз обозначить позицию Следственного комитета. Прежде всего стоит отметить, что количество обращений граждан, связанных с врачебными ошибками и ненадлежащим оказанием медицинской помощи, растет из года в год. Еще в 2012 году в следственные органы СК России поступило 2100 таких обращений граждан, а в 2017 году эта цифра увеличилась почти в три раза — до 6050", — сказала Петренко.

Она подчеркнула, что на личном приеме председателя СК России Александра Бастрыкина каждое третье обращение связано с врачебными ошибками, и отметила, что не по всем обращениям возбуждаются уголовные дела и проводятся процессуальные проверки.

"Например, из 2100 обращений в 2012 году возбуждено 311 уголовных дел, а в суд из них направлено 60, а в 2017 году из более чем шеститысячного потока жалоб возбуждено 1791 уголовное дело, из них в суд направлено 175. Ни одно из подобных уголовных дел ранее не вызывало такого резонанса, как дело в отношении врача частной клиники Мисюриной. Ни в профессиональном сообществе, ни среди граждан, ни среди надзорных органов", — добавила она.

Инцидент, ставший поводом для возбуждения уголовного дела, произошел в июле 2013 года в частной клинике на Профсоюзной улице. По данным следствия, проводя пациенту трепанобиопсию, Мисюрина "нарушила методику, тактику и технику выполнения" процедуры, повредив кровеносные сосуды пациента, который через несколько дней скончался.

Прокуратура ЮЗАО Москвы в среду попросила отменить приговор Мисюриной, поскольку следствие проходило с нарушениями, а доказательства не позволяют сделать однозначный вывод о ее виновности.