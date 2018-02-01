В Москве неизвестный устроил стрельбу в банке и сбежал, не забрав деньги

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Неизвестный в маске и камуфляже выстрелил из травматического пистолета в монитор электронной очереди в банке в Зеленограде, потребовал выдать деньги и скрылся, ничего не забрав, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

Как отметили в пресс-службе ведомства, вечером в среду на службу "02" от сотрудника службы безопасности центрального офиса банка поступило сообщение о разбое по адресу: город Зеленоград, корпус 1522.

"Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 31 января в 19.09 в помещение дополнительного офиса банка… вошел неизвестный в камуфляжной одежде и в маске с прорезями для глаз (балаклава), произвел несколько выстрелов из неустановленного травматического пистолета в сторону расположенного на стене монитора электронной очереди, потребовал передать ему денежные средства, но, ничего не взяв, скрылся", — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что пострадавших от выстрелов нет, материальный ущерб устанавливается, по факту инцидента возбуждено уголовное дело.