В Москве неизвестный устроил стрельбу в банке и сбежал, не забрав деньги

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Неизвестный в маске и камуфляже выстрелил из травматического пистолета в монитор электронной очереди в банке в Зеленограде, потребовал выдать деньги и скрылся, ничего не забрав, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.
"Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 31 января в 19.09 в помещение дополнительного офиса банка… вошел неизвестный в камуфляжной одежде и в маске с прорезями для глаз (балаклава), произвел несколько выстрелов из неустановленного травматического пистолета в сторону расположенного на стене монитора электронной очереди, потребовал передать ему денежные средства, но, ничего не взяв, скрылся", — сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что пострадавших от выстрелов нет, материальный ущерб устанавливается, по факту инцидента возбуждено уголовное дело.