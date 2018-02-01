На Сахалине спасатели сняли с оторвавшейся льдины десять рыбаков

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 фев — РИА Новости. Спасатели на Сахалине в четверг сняли с оторвавшейся в море льдины 10 рыбаков, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС РФ.

"В четверг в 18.00 (10.00 мск) оперативному дежурному центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что в заливе Анива, в районе села Третья Падь Корсаковского района, оторвало льдину, на которой находится 10 рыбаков-любителей", — говорится в сообщении.

Льдина находилась в 300 метрах от берега, толщина льда составляла 30-40 сантиметров. В 18.45 (10.45 мск) спасательная операция была успешно завершена, всех рыбаков доставили на берег.

Спасателям помогали работники противопожарной службы Сахалинской области из отдельного поста села Соловьёвка. К спасательной операции было привлечено шесть человек и три единицы техники.