СК выясняет обстоятельства ножевого ранения девочки в кузбасской школе

КЕМЕРОВО, 1 фев — РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Кемеровской области начало доследственную проверку по факту ножевого ранения у школьницы в общеобразовательном учреждении, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в четверг на перемене в коридоре школы №48 города Кемерово. По данным департамента образования, ученик девятого класса случайно нанес поверхностное ранение ножом ученице седьмого класса этой же школы, когда демонстрировал одноклассникам принесенный из дома перочинный нож.

"Предварительно установлено, что в коридоре учебного заведения 15-летний подросток хотел ткнуть ножиком в рюкзак, который висел на спине 13-летней девочки. Она в этот момент чуть повернулась, и вместо рюкзака он попал в потерпевшую", — говорится в сообщении.

Как выяснили следователи, ученики увидели произошедшее и сообщили классному руководителю. В школу вызвали "скорую", врачи которой госпитализировали девочку. По данным департамента образования, школьницу доставили для обследования в многопрофильную детскую больницу. По мнению врачей, жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.

"По данному факту следственными органами СК РФ по Кемеровской области проводится доследственная проверка. В настоящее время на месте работает следственная группа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — уточнили в СУСК.