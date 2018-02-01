СК выясняет обстоятельства ножевого ранения девочки в кузбасской школе

КЕМЕРОВО, 1 фев — РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Кемеровской области начало доследственную проверку по факту ножевого ранения у школьницы в общеобразовательном учреждении, сообщает пресс-служба ведомства.
"Предварительно установлено, что в коридоре учебного заведения 15-летний подросток хотел ткнуть ножиком в рюкзак, который висел на спине 13-летней девочки. Она в этот момент чуть повернулась, и вместо рюкзака он попал в потерпевшую", — говорится в сообщении.
Как выяснили следователи, ученики увидели произошедшее и сообщили классному руководителю. В школу вызвали "скорую", врачи которой госпитализировали девочку. По данным департамента образования, школьницу доставили для обследования в многопрофильную детскую больницу. По мнению врачей, жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.
"По данному факту следственными органами СК РФ по Кемеровской области проводится доследственная проверка. В настоящее время на месте работает следственная группа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — уточнили в СУСК.