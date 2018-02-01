В Омске пять жилых домов и школа остались без воды

НОВОСИБИРСК, 1 фев — РИА Новости. Пять жилых домов и школа утром в четверг остались без воды из-за порыва водопровода в Омске, также водой подтопило улицу; ликвидировать аварию планируется к вечеру, сообщает "Омскводоканал".

В компании пояснили, что утром в диспетчерскую предприятия поступила заявка о порыве водопровода в районе улицы Волгоградская. В соцсетях очевидцы сообщают, что вода растеклась по улице.

"Уже в 09.05 (06.05 мск) бригада аварийно-восстановительных работ перекрыла поврежденный трубопровод, прекратив излив воды на прилегающую территорию. Для проведения ремонтных работ на чугунном трубопроводе диаметром 250 мм ограничено водоснабжение пяти жилых домов и школы", — приводятся в комментарии слова директора по производству "Омскводоканала" Павла Козлова.

Для жителей отключенных домов обеспечен подвоз воды на машине. Специалисты аварийных бригад готовят место проведения восстановительных работ, параллельно ведется очистка проезжей части от воды. В компании сообщают, что к 13.00 (10.00 мск) автомагистраль будет очищена и обработана песко-соляной смесью. Планируемое время устранения повреждения водопровода — 22.00 (19.00 мск). Температура воздуха в Омске — минус 20 градусов.