В Екатеринбурге проверяют данные об издевательствах в детском саду

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 фев – РИА Новости. Следователи проверяют информацию о том, что в одном из детских садов Екатеринбурга воспитательница издевалась над малышами, сообщает в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ по Свердловской области.

По данным местного портала 66.ru , речь идет о детсаде, расположенном в микрорайоне Компрессорный, на юго-восточной окраине Екатеринбурга. По информации издания, одна из воспитательниц издевалась над детьми – насильно заставляла их есть, не пускала в туалет, избивала ложкой, приучала к собачьим командам и сравнивала с пищей для собак. Портал отмечает, что сейчас эта воспитательница отстранена от работы с детьми.

"В следственный отдел по Октябрьскому району Екатеринбурга … поступила информация о том, что в одном из детских садов воспитательница применяет в отношении малолетних детей недозволенные методы воспитания, сопряженные с применением физического и психологического насилия. По поступившей информации организовано проведение доследственной проверки", — уточняет ведомство.

Как отмечает управление, будут проведены опросы сотрудников дошкольного образовательного учреждения и родителей, чьи дети посещали группу, в которой работала воспитательница.

Прокуратура Свердловской области уточняет, что данная воспитательница работает в детсаду № 473. Проверка, проведенная прокуратурой Октябрьского района, показала, что у женщины отсутствуют "высшее профессиональное образование и среднее профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика".

"В прокуратуру района представлены свидетельство о краткосрочном повышении квалификации, удостоверение о повышении квалификации, которые не свидетельствуют о наличии у работника соответствующего образования. В нарушение федерального законодательства воспитатель один год находилась в указанной должности, не имея на то оснований", — добавляет надзорное ведомство.

В прокуратуре уточнили, что заведующая детсадом, назначившая гражданку воспитательницей, получила выговор, а сама воспитательница переведена на должность кастелянши.