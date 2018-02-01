В Екатеринбурге проверяют данные об издевательствах в детском саду

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 фев – РИА Новости. Следователи проверяют информацию о том, что в одном из детских садов Екатеринбурга воспитательница издевалась над малышами, сообщает в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ по Свердловской области.
"В следственный отдел по Октябрьскому району Екатеринбурга … поступила информация о том, что в одном из детских садов воспитательница применяет в отношении малолетних детей недозволенные методы воспитания, сопряженные с применением физического и психологического насилия. По поступившей информации организовано проведение доследственной проверки", — уточняет ведомство.
Как отмечает управление, будут проведены опросы сотрудников дошкольного образовательного учреждения и родителей, чьи дети посещали группу, в которой работала воспитательница.
Прокуратура Свердловской области уточняет, что данная воспитательница работает в детсаду № 473. Проверка, проведенная прокуратурой Октябрьского района, показала, что у женщины отсутствуют "высшее профессиональное образование и среднее профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика".
В прокуратуре уточнили, что заведующая детсадом, назначившая гражданку воспитательницей, получила выговор, а сама воспитательница переведена на должность кастелянши.