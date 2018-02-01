На киностудии "Ленфильм" произошел пожар

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Ночью на территории киностудии "Ленфильм" вспыхнул пожар, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

По его словам, загорелось здание на площади 800 квадратных метров.

Позднее спасатели сообщили, что пожар произошел на четвертом этаже и кровле складского помещения. Сейчас его уже локализовали.

Предположительно, здание принадлежит "Ленфильму", но сдается в аренду. Возгоранию присвоили повышенный номер сложности, затем ранг повысили до второго номера.

При пожаре никто не пострадал. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.