Источник рассказал о состоянии пострадавшего в ДТП с грузовиками под Пензой

САРАТОВ, 31 янв — РИА Новости. Один из двух пострадавших в ДТП с грузовиками в Пензенской области доставлен в больницу в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
"Один (пострадавший) в тяжелом состоянии в больнице", — сказал собеседник агентства.
По его словам, участниками ДТП стали легковые автомобили ВАЗ-2107, ВАЗ-2110, грузовик "Валдай" и еще три фуры.
"По предварительным данным, легковой автомобиль ВАЗ-2107 с номерными знаками 63 региона (Самарская область — ред.) врезался в фуру Renault, потом отскочил под "Валдай". В результате в ВАЗ-2107 три человека, в том числе водитель, погибли, тяжелые травмы получил один пассажир, он в больнице. В "Валдае" водитель был один, он погиб. Из Renault водитель госпитализирован", — рассказал он.
Он уточнил, что в ВАЗ-2107 ехали жители Жигулевска Самарской области, а погибший водитель "Валдая" являлся жителем Лунинского района Пензенской области.