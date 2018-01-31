Источник рассказал о состоянии пострадавшего в ДТП с грузовиками под Пензой

САРАТОВ, 31 янв — РИА Новости. Один из двух пострадавших в ДТП с грузовиками в Пензенской области доставлен в больницу в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

По данным областного главка МВД, автоавария с участием одного легкового и четырех грузовых автомобилей произошла около 18.10 мск на трассе М-5 "Урал" Москва — Самара в Нижнеломовском районе Пензенской области. По предварительным данным полиции, автомобиль ВАЗ-2107 выехал на встречную полосу, не справился с управлением, после чего столкнулся с грузовиком "Валдай", который в свою очередь столкнулся с фурой. В результате ДТП четыре человека погибли, еще двое пострадали.

"Один (пострадавший) в тяжелом состоянии в больнице", — сказал собеседник агентства.

По его словам, участниками ДТП стали легковые автомобили ВАЗ-2107, ВАЗ-2110, грузовик "Валдай" и еще три фуры.

"По предварительным данным, легковой автомобиль ВАЗ-2107 с номерными знаками 63 региона (Самарская область — ред.) врезался в фуру Renault, потом отскочил под "Валдай". В результате в ВАЗ-2107 три человека, в том числе водитель, погибли, тяжелые травмы получил один пассажир, он в больнице. В "Валдае" водитель был один, он погиб. Из Renault водитель госпитализирован", — рассказал он.

Он уточнил, что в ВАЗ-2107 ехали жители Жигулевска Самарской области, а погибший водитель "Валдая" являлся жителем Лунинского района Пензенской области.