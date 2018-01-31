В Волгограде у самолета А310 при посадке загорелась стойка шасси

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Пассажиров самолета А310 эвакуировали после возгорания стойки шасси при посадке в аэропорту Волгограда, люди не пострадали, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"При посадке у самолета сообщением Москва-Волгоград, по предварительным данным, взорвалось и загорелось колесо шасси", — сказал собеседник агентства.

По его словам, пассажиров воздушного судна пришлось эвакуировать через надувные трапы. Люди не пострадали. Обстоятельства инцидента выясняются.