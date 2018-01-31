Британский журналист заявил, что ему сломали камеру на акции в Москве

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело о порче имущества после жалобы британского журналиста Грэма Филлипса на то, что ему сломали видеокамеру на несанкционированной акции в Москве.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве, "в ОМВД России по Тверскому району Москвы с заявлением обратился независимый журналист, гражданин иностранного государства".

"Заявитель сообщил, что 28 января находился на Пушкинской площади, где у него произошел конфликт с неизвестным, во время которого злоумышленник повредил его видеокамеру и скрылся", — сказал собеседник агентства.

Сумма ущерба составила 27 тысяч рублей. Официально в полиции имени журналиста не назвали, однако источник в правоохранительных органах подтвердил, что речь идет о Грэме Филлипсе. Как ранее утверждал сам Филлипс, камеру ему сломал один из сторонников оппозиционера Алексея Навального, который участвовал в несогласованной акции.

"Возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ – Умышленное уничтожение или повреждение имущества", — добавили в главке. По словам представителя полиции, сейчас сотрудники ведомства разыскивают подозреваемого.

В воскресенье в крупных городах России прошли акции сторонников Навального. По данным МВД РФ, мероприятия были согласованы с местными властями в 46 городах, грубых правонарушений во время проведения согласованных акций не допущено.

Несогласованные акции прошли во Владивостоке, Калининграде, Уфе, Воронеже, Волгограде, Мурманске, Кемерово, Санкт-Петербурге, Москве. В ряде городов прошли единичные задержания за нарушения порядка проведения публичных мероприятий. В ГУМВД по Москве агентству сообщали о задержании Навального, который был доставлен в территориальный отдел полиции, а затем выпущен до суда.

Как сообщал пресс-центр МВД России, полиция в ходе различных протестных акций в минувшее воскресенье задержала в 16 городах 266 человек, все они были отпущены из территориальных отделов, в отношении 175 из них составлены административные протоколы.