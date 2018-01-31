"В Омске выпал черный снег"

НОВОСИБИРСК, 31 янв – РИА Новости. Появление черного снега в Омске, на который обратили внимание горожане в соцсетях, связано с метеорологическими условиями, которые способствовали накоплению вредных веществ в атмосфере, сообщило в среду министерство природных ресурсов и экологии региона.

В минувшие выходные и в понедельник жители Омска в соцсетях активно размещали фотографии почерневшего снега грязно-серого цвета из разных районов города.

"Загрязнение приземного слоя воздуха, создаваемое выбросами промышленных предприятий, тепловых электростанций, транспорта и других объектов, в большей степени зависит от метеорологических условий. Метеорологические условия в январе текущего года способствовали накоплению вредных примесей в атмосфере в ночные и утренние часы", — сообщили в региональном минприроды.

В министерстве отметили, что для предотвращения роста уровня загрязнения воздуха в регионе гидрометцентр объявлял предупреждения предприятиям. Так, предупреждение о неблагоприятных условиях 25 января было направлено в адрес 34 предприятий города, в частности, на ООО "Омсктехуглерод", ПАО "Омскшина", АО "Кордиант-Восток", ТЭЦ-5 АО "ТГК №11", которые имеют разрешения на выброс сажи и других частиц.

"По результатам мониторинга качества атмосферного воздуха стационарными постами наблюдения, находящимися в зоне влияния вышеуказанных предприятий, превышений предельно-допустимой концентрации по углероду (саже) и взвешенным частицам не зарегистрировано", — говорится в сообщении.

Между тем власти проводят регулярные проверки соблюдения экологических требований местными предприятиями и с начала года девять из них были привлечены к административной ответственности. Также в минприроды региона добавили, что наиболее загрязненными по результатам последних проверок оказались обочины автодорог, что связано с использованием дорожниками песко-соляной смеси и оседанием компонентов выхлопных газов машин.

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