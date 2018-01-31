В московском бизнес-центре произошла стрельба

Сотрудники правоохранительных органов на месте стрельбы у бизнес-центра Святогор в Москве. 31 января 2018

Сотрудники правоохранительных органов на месте стрельбы у бизнес-центра Святогор в Москве. 31 января 2018

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В московском бизнес-центре "Святогор" на улице Летниковская произошла стрельба, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного МВД.

Как рассказали в ведомстве, неизвестный, предположительно из огнестрельного оружия, ранил предпринимателя 1974 года рождения и скрылся.

Мужчину госпитализировали. Стрелявшего разыскивают сотрудники полиции.

© РИА Новости На месте стрельбы у бизнес-центра "Святогор" в Москве. 31 января 2018 © РИА Новости На месте стрельбы у бизнес-центра "Святогор" в Москве. 31 января 2018

Как рассказал агентству источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, злоумышленник приехал на машине, а после преступления оставил ее у бизнес-центра и сбежал.

СК возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте оружия.

На место происшествия выехали следователи. Обстоятельства ЧП выясняются. Пока неясно, идет ли речь о попытке заказного убийства.