В Тюмени осудили мать, которая отказалась лечить дочь от ВИЧ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 янв – РИА Новости. ВИЧ-диссидентку из Тюмени, у которой, по данным следствия, из-за ВИЧ-инфекции умерла дочь, осудили на полгода ограничения свободы, сообщает региональная прокуратура.

По данным ведомства, в июне 2014 года ВИЧ-инфицированная жительница Тюмени родила дочь. При этом, как утверждает прокуратура, она не лечилась сама и не лечила ребенка, кормила малышку грудью, заявляя, что "ВИЧ-инфекции не существует". В апреле 2017 года девочка умерла от этого заболевания, уточняет ведомство. Было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, которое, в итоге, прекратили в связи с заключением мирового соглашения между обвиняемой и ее супругом, выступавшим в качестве пострадавшей стороны. Прокуратура обжаловала это решение и дело направили на новое рассмотрение.

"Суд… назначил ей шесть месяцев ограничения свободы. Оно заключается в следующем, запрещается выезжать за пределы Тюмени, изменять место жительства без согласия уголовно-исполнительной инспекции. Кроме того, ей надлежит являться в указанную инспекцию один раз в месяц на регистрацию", — уточняет прокуратура.

По информации ведомства, подсудимая признала свою вину, раскаялась в содеянном, пересмотрела свои взгляды и начала принимать лекарственные препараты, назначенные ей в Центре профилактики и борьбы со СПИД. В настоящее время она беременна, следует рекомендациям врачей.