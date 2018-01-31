В Тюмени осудили мать, которая отказалась лечить дочь от ВИЧ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 янв – РИА Новости. ВИЧ-диссидентку из Тюмени, у которой, по данным следствия, из-за ВИЧ-инфекции умерла дочь, осудили на полгода ограничения свободы, сообщает региональная прокуратура.
"Суд… назначил ей шесть месяцев ограничения свободы. Оно заключается в следующем, запрещается выезжать за пределы Тюмени, изменять место жительства без согласия уголовно-исполнительной инспекции. Кроме того, ей надлежит являться в указанную инспекцию один раз в месяц на регистрацию", — уточняет прокуратура.
По информации ведомства, подсудимая признала свою вину, раскаялась в содеянном, пересмотрела свои взгляды и начала принимать лекарственные препараты, назначенные ей в Центре профилактики и борьбы со СПИД. В настоящее время она беременна, следует рекомендациям врачей.