В Москве мужчины чаще женщин становились жертвами убийств в 2017 году

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Мужчины в столице в 2017 году чаще становились жертвами убийц, чем женщины, сообщает прокуратура Москвы в среду.

Как отмечает ведомство, общее количество зарегистрированных убийств снизилось по сравнению с 2016 годом, когда их было 351. В 2017 году этот показатель равен 315.

"Из них совершено в отношении мужчин — 218 (69,2% общего количества зарегистрированных преступлений в 2017 году), в отношении женщин — 97 (30,8%)", — говорится в сообщении ведомства.

Как следует из сообщения, в 2017 году было убито 32 пенсионера (10,2% от всего количества убитых), 13 несовершеннолетних (4,1%), 85,7% составили "иные категории потерпевших".