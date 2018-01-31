В Тульской области верблюд затоптал пьяного мужчину

ВОРОНЕЖ, 31 янв — РИА Новости. Житель Тульской области, которого затоптал и задавил верблюд, сам выпустил животное из вольера, сообщает в среду прокуратура региона.
"По предварительным данным, 27 января мужчина зашел в хозяйственную постройку, находящуюся в частной собственности физического лица, где самостоятельно открыл ограждение вольера и выпустил из него находящегося там верблюда. В результате неосторожного обращения с животным пострадавший получил множественные телесные повреждения", — говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, в больницу пострадавшего привезли родственники.
Как рассказала РИА Новости старший помощник прокурора Тульской области Любовь Кузнецова, мужчина находился в сознании и рассказал медикам, что с ним случилось.
"В настоящее время прокуратура Венёвского района проводит проверку соблюдения Федерального закона "О животном мире" от 24.04.1995 N 52-ФЗ в части содержания объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания", — отмечает надзорное ведомство.