В Тульской области верблюд затоптал пьяного мужчину

ВОРОНЕЖ, 31 янв — РИА Новости. Житель Тульской области, которого затоптал и задавил верблюд, сам выпустил животное из вольера, сообщает в среду прокуратура региона.

Информация о смерти мужчины, госпитализированного 27 января в больницу Венёвского района Тульской области, поступила в правоохранительные органы во вторник. По предварительным данным следствия, на территории экопарка находившийся в состоянии алкогольного опьянения 53-летний мужчина попытался покормить верблюда, но животное затащило мужчину в вольер, затоптало и задавило его. СК начал доследственную проверку по факту случившегося. Обстоятельства трагедии выясняет и прокуратура. По ее данным, пострадавший, который проживал на территории садоводческого некоммерческого товарищества "Эко-Парк", скончался 29 января.

"По предварительным данным, 27 января мужчина зашел в хозяйственную постройку, находящуюся в частной собственности физического лица, где самостоятельно открыл ограждение вольера и выпустил из него находящегося там верблюда. В результате неосторожного обращения с животным пострадавший получил множественные телесные повреждения", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в больницу пострадавшего привезли родственники.

Как рассказала РИА Новости старший помощник прокурора Тульской области Любовь Кузнецова, мужчина находился в сознании и рассказал медикам, что с ним случилось.

Обстоятельства происшествия, а также то, какое отношение мужчина имел к животному, в каких условиях оно содержалось, сейчас устанавливаются.

"В настоящее время прокуратура Венёвского района проводит проверку соблюдения Федерального закона "О животном мире" от 24.04.1995 N 52-ФЗ в части содержания объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания", — отмечает надзорное ведомство.